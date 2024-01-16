В ЦБ рассказали о развитии программы долгосрочных сбережений к 2030 году

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Чистюхин добавил, что эта программа позволит увеличить сбережения населения и создать долгосрочное финансирование экономики страны. Также эта программа позволит сформировать актив для реализации важных сложных проектов в будущем.
Программа долгосрочных сбережений стартовала 1 января. Благодаря ей россияне смогут накопить необходимые суммы при финансовой поддержке со стороны государства.
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