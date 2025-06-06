Экономист предположил дальнейшее снижение ключевой ставки
Экономист Балынин: 25 июля ЦБ может опять снизить ключевую ставку
25 июля ЦБ может снизить ключевую ставку до 19% или 18%. Так считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«На следующем заседании будут рассматриваться три варианта: сохранение ключевой ставки на уровне 20%, снижение на 1 процентный пункт (до 19%) и снижение на 2 п.п. (до 18%). По состоянию на сегодня вероятность принятия решения в пользу каждого из этих вариантов является равнозначной», — сказал Балынин «Газете.Ru».Он выразил уверенность в том, что в этом году ключевая ставка будет снижена.
Доктор экономических наук и заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб в интервью Общественной Службе Новостей отметил, что снижение ипотечных ставок возможно после уменьшения ставки Центробанка.
«Причина снижения заключается в явных признаках стабилизации экономики. Важно отметить, что наблюдается здоровое охлаждение на рынке потребительского кредитования, что, по мнению экспертов ЦБ и других специалистов, стало значительным фактором, способствующим росту инфляции», — объяснил он.Твердохлеб также не исключил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, что может привести к уменьшению ипотечных и кредитных ставок в банковском секторе.