Россиянам рассказали, чего ожидать после снижения ключевой ставки в РФ
Аналитик Александров: после снижения ставки оживится инвестиционная активность
После снижения ключевой ставки в РФ ожидается оживление инвестиционной активности. Об этом рассказал руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.
Ранее argumenti.ru написали, что совет директоров Банка России 6 июня 2025 года снизил ключевую ставку до 20% годовых.
«Центробанк также отметил, что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, и российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — говорится в статье.
Отмечается, что годовая инфляция, по данным на 2 июня, замедлилась до 9,8%.
«Снижение ставки может оказать благотворное влияние за счёт существенного улучшения настроений в бизнес-сообществе и возможностей по рефинансированию кредитов и займов, размещения облигационных выпусков», — рассказал Александров в беседе с RT.
Он также отметил, что, вероятно, оживится инвестиционная активность. Кроме того, по словам эксперта, для экономики важно ощутить приближение смягчения денежно-кредитной политики, поскольку это может способствовать укреплению оптимизма в прогнозах, планах и бюджетах.