Россиянам рассказали, чего ожидать после снижения ключевой ставки в РФ

06 июня 2025, 15:23

Аналитик Александров: после снижения ставки оживится инвестиционная активность

Фото: iStock/hank5

После снижения ключевой ставки в РФ ожидается оживление инвестиционной активности. Об этом рассказал руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.





Ранее argumenti.ru написали, что совет директоров Банка России 6 июня 2025 года снизил ключевую ставку до 20% годовых.





«Центробанк также отметил, что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, и российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — говорится в статье.

«Снижение ставки может оказать благотворное влияние за счёт существенного улучшения настроений в бизнес-сообществе и возможностей по рефинансированию кредитов и займов, размещения облигационных выпусков», — рассказал Александров в беседе с RT.