Центробанк снизил ключевую ставку впервые за три года
Центробанк России на заседании совета директоров принял решение о снижении ключевой ставки с 21% до 20%. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Последний раз решение о смягчении денежно-кредитной политики принималось в сентябре 2022 года. Тогда ставка была снижена с 8% до 7,5%. После этого Банк России в течение трёх лет только повышал ставку или сохранял её на прежнем уровне.
В ЦБ отметили, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. При этом внутренний спрос всё ещё опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, а российская экономика встала на путь постепенного возращения к траектории сбалансированного роста.
К слову, решение Центробанка оправдало прогнозы аналитиков, которые предсказывали скорое снижение ключевой ставки.
Читайте также: