Разуваев спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 19%

04 июня 2025, 17:33

Разуваев: снижение ключевой ставки до 19% может быть на заседании ЦБ 6 июня

Фото: istockphoto/hank5

Снижение ключевой ставки Центробанка может произойти уже в грядущую пятницу, 6 июня, до 19%. Об этом порталу «Татар-информ» заявил финансист Александр Разуваев. Он напомнил, что в указанную дату состоится заседание совета директоров финансового регулятора.







«Рынок считает, что ЦБ понизит ставку с 21% до 20%, но я считаю, что могут понизить и до 19%. Это произойдет уже в пятницу», — прокомментировал эксперт прессе.

