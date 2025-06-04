Разуваев спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ до 19%
Разуваев: снижение ключевой ставки до 19% может быть на заседании ЦБ 6 июня
Снижение ключевой ставки Центробанка может произойти уже в грядущую пятницу, 6 июня, до 19%. Об этом порталу «Татар-информ» заявил финансист Александр Разуваев. Он напомнил, что в указанную дату состоится заседание совета директоров финансового регулятора.
«Рынок считает, что ЦБ понизит ставку с 21% до 20%, но я считаю, что могут понизить и до 19%. Это произойдет уже в пятницу», — прокомментировал эксперт прессе.Разуваев заключил, что на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, может расти курс доллара.
В конце мая Разуваев рассказывал, что доллар достигнет показателя в 90 или 100 рублей при снижении ключевой ставки. По словам экономиста, России нужен слабый рубль, чтобы спасти бюджет и восстановить импорт.