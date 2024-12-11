Экономист предрек судьбу криптовалют

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Рынок криптовалют продолжит развиваться, но для получения устойчивого положения в мировой экономике он должен справиться с проблемами государственного регулирования, манипуляций крупными игроками и конкуренции с цифровыми валютами разных стран. Об этом заявил экономист Евгений Гольдфайн. По его словам, очевидно одно: криптовалюты навсегда пришли в нашу жизнь.
«Рынок криптовалют продолжает развиваться, но чтобы занять устойчивое место в мировой экономике, он должен справиться с проблемами регулирования, манипуляций и конкуренции с государственными цифровыми деньгам, — пояснил Гольдфайн в беседе с Общественной Службой Новостей. — Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время, но очевидно одно: мир цифровых денег уже стал неотъемлемой частью современной финансовой системы».В то же время эксперты уже начали делиться своими прогнозами о курсе биткоина в 2025 году. Как заявил ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли в комментарии для «Газеты.Ru», в первом полугодии эта криптовалюта закрепится на отметке выше 100 тысяч долларов за единицу.
«Оптимистичный сценарий предполагает выход биткоина к $120 тыс. в первом квартале 2025 года. Умеренный сценарий предполагает рост биткоина до $110 тыс. Согласно пессимистичному сценарию, биткоин может откатиться назад к $90 тыс.», — поделился аналитик.Читайте также:
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