Китай может обрушить рынок нефти из-за перехода на электромобили

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Китайцы в массовом порядке пересаживаются на электромобили. По прогнозам специалистов, это может обернуться серьёзным потрясением для мирового рынка углеводородов.
На Китай приходится 41% мирового роста спроса на нефть, сообщает РИА Новости. Однако темпы электрификации транспорта беспрецедентные, что является тревожным сигналом для поставщиков нефти, в том числе и России. В 2023 году каждый третий купленный в Китае автомобиль работал на электродвигателе. Очевидно, что так много бензина потребителям вскоре не понадобится.
Спрос на топливо в КНР стал снижаться даже раньше, чем прогнозировали аналитики. За первые десять месяцев 2024 года импорт сырой нефти сократился на 3,4% в годовом выражении. Вместе с тем, существует ряд технологических проблем, которые пока препятствуют масштабному расширению рынка электротранспорта. Существуют трудности также с утилизацией батарей. Так что говорить о полном обвале нефтяного рынка пока преждевременно, считают эксперты.
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Александр Бойцов