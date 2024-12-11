Эксперт рассказала, стоит ли ждать снижения цен на квартиры в Санкт-Петербурге

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На сегодняшний день никаких предпосылок для снижения цен на жилье в Санкт-Петербурге. Об этом заявила начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова. По ее словам, чтобы квартиры начали дешеветь, застройщикам придется работать себе в убыток, чего они делать не станут.
«Не надо мечтать купить жилье в историческом центре. У нас активно застраивается пригород, и там есть хорошие предложения. Под лежачий камень вода не течет. Есть люди, которые с 90-х годов жалуются, но продолжают жить в коммуналках. А есть те, которые по четыре раза успели переехать и теперь живут в хороших условиях. Сегодня нет никаких предпосылок для снижения цен», — предложила аналитик в беседе с «Петербургским дневником».Тем временем ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников и вовсе считает, что в декабре Центробанк может повысить ключевую ставку до 23%, что непременно отразится на рынке недвижимости. В комментарии для «Москвы 24» он пояснил, что инфляция подскочила из-за обесценивания рубля, который просел за минувший год более чем на 20%.
«Я полагаю, что ее увеличат с 21 до 23%. Также в Банке России пошлют сигналы по дальнейшим решениям касаемо ключевой ставки и перечислят факторы, которые могут стимулировать инфляцию в будущем году или же ее притормаживать», — рассказал эксперт.Читайте также:
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