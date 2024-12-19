Путин: При подготовке к прямой линии был разговор с главой ЦБ Набииуллиной

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В Гостином дворе в Москве началась итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, совмещённая с прямой линией. Глава государства сообщил, что при подготовке к общению с журналистами и ответам на вопросы граждан он совещался с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.
В начале декабря курсы валют по отношению к рублю резко упали примерно на 4,4-4,8%. На это повлияли как зарубежные санкции на российский финансовый рынок, так и решение Банка России приостановить покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Кроме того, своё влияние оказали значительные продажи валютной выручки экспортёрами.
По данным на 19 декабря курс евро составляет 108,51 рубля, доллара – 102,78 рубля.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
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По данным на 19 декабря курс евро составляет 108,51 рубля, доллара – 102,78 рубля.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
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Александр Бойцов