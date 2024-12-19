«Все нормально»: Путин оценил рост экономики в России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин в рамках Прямой линии заявил, что в России с экономикой все в порядке.
«С экономикой в целом в России у нас ситуация обстоит нормально, устойчиво. Развиваемся несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас. В этом году рост экономики составит 3,9%, а может быть и 4%», — рассказал Путин.В 2023 году российская экономика выросла на 3,6%. Таким образом, по его словам, за два последних года рост экономики в России составил порядка 8%. Тем временем в США этот показатель — 6%, в ЕС — 1%, а в ведущей экономике еврозоны, в Германии – 0%.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Читайте также:
Путин: Россия должна сохранить набранный темп и качество экономики
Ксения Собчак планирует задать вопрос Владимиру Путину в ходе пресс-конференции
Российские ритейлеры обвинили маркетплейсы в завышении цен
Элина Позднякова