В РАН выделили три уязвимости российской экономики на примере Ирана

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Эксперты РАН назвали три перспективных проблемы для экономики России, взяв за основу опыт Ирана.
Статья учёных Института экономики РАН Наталии Смородинской и Даниила Катукова размещена в журнале «Вестник Института экономики РАН», пишет РБК.
Основными ожидаемыми проблемами стали стагфляция, «ловушка"» бюджетного стимула, а также проблемы «экономики сопротивления».
Исследователи сравнили пути попадания под санкции Ирана и РФ, выделив общие черты.
В первую очередь, издержками «экономики сопротивления», которую применят данные страны, является высокий уровень зависимости от «альтернативных» партнеров, с которыми выстраивали отношения после введения санкций. Зачастую это приводит к тому, что за товары приходится платить повышенную цену. К примеру, в первой половине 2023 года медианный рост цен китайских товаров для России оценен в 78%.
Также страны с данной моделью экономики вынуждены пользоваться устаревшими технологиями для замены внутренним производством ушедший импорт. Нет возможности отказаться от сырьевой специализации экономики.
Несмотря на меры обхода санкций, страны неминуемо сталкиваются с инфляцией и падением курса национальной валюты.
Эффекты стагфляции представляют собой постепенное снижение производственных возможностей в стране. И это невозможно затормозить. В Иране это находит воплощение в виде повышенной волатильности динамики ВВП, в России ждут ежегодного роста ВВП на 2,5–2,7%.
«Ловушка» бюджетного стимула подразумевает, что после ввода санкций наиболее крупным спросом в стране остается государственный. Это ведёт к перераспределение ресурсов в пользу одних агентов от других агентов.
Ухудшение ситуации в экономике требует постоянного увеличения бюджетных расходов, при этом отказ от них может привести к откату в экономической сфере.
Ранее сообщалось, что в России с 2023 по 2027 год потери из-за изменения климата составят в среднем 580 млрд рублей. Так, за пять лет страна может лишиться трёх трлн рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на подсчёты Сбера.
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Основными ожидаемыми проблемами стали стагфляция, «ловушка"» бюджетного стимула, а также проблемы «экономики сопротивления».
В первую очередь, издержками «экономики сопротивления», которую применят данные страны, является высокий уровень зависимости от «альтернативных» партнеров, с которыми выстраивали отношения после введения санкций. Зачастую это приводит к тому, что за товары приходится платить повышенную цену. К примеру, в первой половине 2023 года медианный рост цен китайских товаров для России оценен в 78%.
Также страны с данной моделью экономики вынуждены пользоваться устаревшими технологиями для замены внутренним производством ушедший импорт. Нет возможности отказаться от сырьевой специализации экономики.
Несмотря на меры обхода санкций, страны неминуемо сталкиваются с инфляцией и падением курса национальной валюты.
Эффекты стагфляции представляют собой постепенное снижение производственных возможностей в стране. И это невозможно затормозить. В Иране это находит воплощение в виде повышенной волатильности динамики ВВП, в России ждут ежегодного роста ВВП на 2,5–2,7%.
«Ловушка» бюджетного стимула подразумевает, что после ввода санкций наиболее крупным спросом в стране остается государственный. Это ведёт к перераспределение ресурсов в пользу одних агентов от других агентов.
Ухудшение ситуации в экономике требует постоянного увеличения бюджетных расходов, при этом отказ от них может привести к откату в экономической сфере.
Ранее сообщалось, что в России с 2023 по 2027 год потери из-за изменения климата составят в среднем 580 млрд рублей. Так, за пять лет страна может лишиться трёх трлн рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на подсчёты Сбера.
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Мария Фирсова