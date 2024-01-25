В РФ зафиксирован новый рекорд кадрового голода

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В январе 2024 года в РФ зафиксировали новый антирекорд с 1996 года — уровень кадрового голода на российских предприятиях вырос до 47%.
Прошлый максимум зафиксировали летом прошлого года (на дефицит жаловались 42% руководителей). Такие данные следуют из опроса Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП), пишет РБК,
Укомплектованность предприятий стала лучше осенью 2023 года, в октябре о дефиците говорили только 39% руководителей. Из-за кадрового голода предприятия повышают зарплаты, чтобы привлечь и удержать специалистов.
Ранее аналитики Авито Работы назвали самые интересные предложения работодателей в январе 2024 года. Самую высокую оплату труда среди необычных специалистов предлагают старшему художнику по росписи коллекционных медведей — от 80 до 120 тысяч рублей в месяц.
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Мария Фирсова