В РФ зафиксирован новый рекорд кадрового голода

Соединённые Штаты увеличат производство обогащённого урана, чтобы снизить свою зависимость в этом компоненте от РФ. На эти цели планируется выделить около $2,2 млрд, сообщила в интервью японской газете Yomiuri помощник главы Минэнерго США Кэтрин Хафф.