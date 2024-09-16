Экономист Ракша уверен в скором повышении ключевой ставки до 20%

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Центробанк в скором времени может повысить ключевую ставку до 20%.
Такой прогноз дал «Радио 1» экономист, автор телеграм-канала «Всё нормально, деньги есть» Денис Ракша.
Ранее Банк России вновь повысил ключевую ставку на один процент, и теперь она составляет 19% годовых. Это максимальный размер ставки с апреля 2022 года, когда она была на уровне 20%.
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Ранее Банк России вновь повысил ключевую ставку на один процент, и теперь она составляет 19% годовых. Это максимальный размер ставки с апреля 2022 года, когда она была на уровне 20%.
«Скоро ставка будет 20%. Это я транслирую то, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказывала на своей пресс-конференции», – отметил экономист.Он назвал повышение ключевой ставки вполне ожидаемым событием. А её дальнейшее изменение, по словам Ракши, будет зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.
«Инфляционные ожидания не менее важны, чем текущий уровень инфляции и чем её динамика, потому что они указывают на то, как себя ведут потребители – и частные лица, и компании. Готовы ли они тратить деньги здесь и сейчас или предпочитают сберегать? Это очень важный параметр. Центробанк прямых призывов не делает. Он пытается регулировать ситуацию как раз с помощью ставки», – пояснил собеседник «Радио 1».По словам Дениса Ракши, это его основной инструмент в денежно-кредитной политике. Высокая ставка должна привлечь деньги тех, у кого они есть, в разные финансовые инструменты – банковские депозиты, ценные бумаги и так далее. ЦБ считает, что чем выше ставка, тем более привлекательна сберегательная модель.
«Центральный банк – всегда и везде очень консервативный институт. И он не склонен просто так совершать какие-то резкие действия, включая повышение или понижение ставки. Сейчас ЦБ пытается нащупать сбалансированное состояние между текущими расходами и сбережениями, повышая ставку аккуратно. В течение месяца он будет оценивать динамику инфляции и динамику сбережений, инфляционные ожидания. А через месяц примет следующее решение», – сказал эксперт.Исходя из нынешних заявлений регулятора, совсем не исключено, что он поднимет ставку ещё выше. ЦБ к этому готов, заключил Ракша.
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Лора Луганская