Косметическая компания «Аравия» получила землю за 1 рубль для расширения производства

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Косметическая компания «Аравия» начинает строительство второй очереди производственного комплекса в Подмосковье. Участок для реализации проекта в городском округе Серпухов производитель получил по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
На новой производственной площадке «Аравия» станет производить все виды уходовой косметики – кремы, сыворотки, маски, скрабы, шампуни, гели, а также декоративную косметику. После выхода комплекса на полную мощность, предприятие сможет изготавливать до 10 млн единиц уходовых косметических средств в год. В дальнейшем их будут поставлять по всей России, а также в страны СНГ.
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«Компания уже завершила строительство первой очереди производственного комплекса площадью 9 тыс. кв. м. Сейчас на предприятии идёт монтаж оборудования. Площадь второй очереди составит 10 тыс. «квадратов». Инвестиции в проект оцениваются в 900 млн рублей. На предприятии создадут около 200 новых рабочих мест. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию весь комплекс компания планирует в течение двух лет», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На новой производственной площадке «Аравия» станет производить все виды уходовой косметики – кремы, сыворотки, маски, скрабы, шампуни, гели, а также декоративную косметику. После выхода комплекса на полную мощность, предприятие сможет изготавливать до 10 млн единиц уходовых косметических средств в год. В дальнейшем их будут поставлять по всей России, а также в страны СНГ.
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Лора Луганская