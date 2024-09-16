В Подмосковье подавляющее большинство трудовых мигрантов работает по патенту

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье 82% трудовых мигрантов работают по патенту. Это почти 300 тыс. человек, сообщила зампред правительства Московской области Наталия Маслёнкина.
«Сейчас 99% мигрантов в нашем регионе заняты в пяти отраслях. Это строительство, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, а также сельское хозяйство. При этом подавляющее большинство мигрантов, занятых у нас в регионе официально, – граждане, работающие по патенту», – сказала Маслёнкина на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.Зампред признала, что пребывание трудовых мигрантов в городах и посёлках нередко вызывает обеспокоенность населения и создаёт социальную напряжённость. Вместе с тем о значимости работающих иностранцев для экономики нельзя забывать.
Масленкина отметила, что в части отраслей организовано максимально компактное проживание мигрантов, а часть приезжих контактирует с местными жителями.
Она добавила, что за три года в регионе снизилось число жалоб на взаимодействие с мигрантами в различных сферах деятельности. Но при этом количество жалоб существенно выросло в сфере торговли.
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Лора Луганская