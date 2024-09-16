В Подмосковье предложили запретить и ограничить работу трудовых мигрантов в нескольких сферах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области предлагается ввести запрет на работу трудовых мигрантов в таких сферах, как торговля алкоголем, пивом и табаком, а также ограничить их занятость в сфере уличного питания. Об этом заявила зампред правительства Московской области Наталия Маслёнкина.
«Исходя из сложившейся экономической и социальной ситуации, хотелось бы предложить присоединиться к тем 22 регионам, которые по этим направлениям ввели запрет для работы мигрантов в целом. Кроме того, у нас есть такое направление, как уличное питание на нестационарных торговых объектах. Предлагаем ввести для этого направления ограничение на работу граждан на патенте», – сказала Маслёнкина на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с правительством Подмосковья и главами городских округов.По словам зампреда, помимо этих трёх сфер, предлагается ограничить работу мигрантов по трём основным социальным направлениям.
«Это спорт культура и досуг, здравоохранение и социальные услуги, а также образование. Здесь кажется наиболее важным наличие качественного знания языка и минимизация потенциальных конфликтов с местным населением. При введении такого запрета численность патентщиков, которые будут заменены, составит 5,6 тыс. человек. Их можно было бы заменить, например, за счёт граждан ЕАЭС», – сказала Маслёнкина.В связи с тем, что бизнесу необходимо сориентироваться, предлагается ввести запрет с 1 января будущего года.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская