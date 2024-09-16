В Подмосковье предложили запретить и ограничить работу трудовых мигрантов в нескольких сферах

В Московской области предлагается ввести запрет на работу трудовых мигрантов в таких сферах, как торговля алкоголем, пивом и табаком, а также ограничить их занятость в сфере уличного питания. Об этом заявила зампред правительства Московской области Наталия Маслёнкина.