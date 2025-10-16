Экономист раскрыл, как подготовиться к заседанию ЦБ в декабре
Россиянам следует проявлять осторожность в ожидании итогового заседания Банка России в 2025 году, которое состоится 19 декабря. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.
По его словам, не стоит рассчитывать на резкое снижение стоимости кредитов в начале 2026 года. Эксперт рекомендует тем, кто планирует крупные займы, такие как ипотека, сосредоточиться на досрочном погашении текущих дорогих долгов. Это позволит накопить на первоначальный взнос и уменьшить общую сумму займа.
Оптимальной стратегией Шедько назвал ожидание четкого сигнала от ЦБ о начале смягчения денежно-кредитной политики. Что касается сбережений, экономист советует рассмотреть возможность открытия долгосрочных вкладов на срок один-два года, чтобы зафиксировать текущие высокие процентные ставки. Кроме того, часть средств можно постепенно вкладывать в надежные облигации федерального займа или акции «голубых фишек».
Читайте также: