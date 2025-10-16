Экономист раскрыл, как подготовиться к заседанию ЦБ в декабре

16 октября 2025, 12:18

Экономист Шедько рекомендовал погасить долги перед заседанием ЦБ 19 декабря

Фото: istockphoto / Vladislav Zolotov

Россиянам следует проявлять осторожность в ожидании итогового заседания Банка России в 2025 году, которое состоится 19 декабря. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.