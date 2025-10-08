Набиуллина раскрыла ситуацию с «банковским рабством» в РФ

08 октября 2025, 11:29

Глава ЦБ Набиуллина: тенденция «банковского рабства» в РФ практически в прошлом

Фото: istockphoto/koromelena

Тенденция «банковского рабства» в России практически исчезла. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.