Достижения.рф

Набиуллина раскрыла ситуацию с «банковским рабством» в РФ

Глава ЦБ Набиуллина: тенденция «банковского рабства» в РФ практически в прошлом
Фото: istockphoto/koromelena

Тенденция «банковского рабства» в России практически исчезла. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.



По её словам, развитие технологий усиливает конкуренцию на рынке, и гражданам стало проще выбирать и переходить в те банки, где предлагаются более качественные сервисы и продукты.

Ранее ЦБ обновил перечень системно значимых кредитных организаций: на включённые в него банки приходится около 80% совокупных активов банковского сектора.

В новый список вошли 12 кредитных организаций — Совкомбанк, Сбербанк, Альфа‑Банк, Т‑Банк, Райффайзенбанк, Банк ГПБ, ЮниКредит Банк, ВТБ, Московский кредитный банк, «ДОМ.РФ», ПСБ и Россельхозбанк. При этом из прежнего списка исключили «Открытие» и Росбанк.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0