Набиуллина раскрыла ситуацию с «банковским рабством» в РФ
Тенденция «банковского рабства» в России практически исчезла. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.
По её словам, развитие технологий усиливает конкуренцию на рынке, и гражданам стало проще выбирать и переходить в те банки, где предлагаются более качественные сервисы и продукты.
Ранее ЦБ обновил перечень системно значимых кредитных организаций: на включённые в него банки приходится около 80% совокупных активов банковского сектора.
В новый список вошли 12 кредитных организаций — Совкомбанк, Сбербанк, Альфа‑Банк, Т‑Банк, Райффайзенбанк, Банк ГПБ, ЮниКредит Банк, ВТБ, Московский кредитный банк, «ДОМ.РФ», ПСБ и Россельхозбанк. При этом из прежнего списка исключили «Открытие» и Росбанк.
