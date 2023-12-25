Экономист раскрыл, когда доллар будет стоить 100 рублей

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На открытии торгов на Московской бирже 25 декабря курс евро подскочил до 102 рублей. В то же время курс доллара поднялся выше 92 рублей. Руководитель центра экономических стратегий Дмитрий Заворотный объяснил в беседе с «Радио 1», что причина кроется в нерешённых Центробанком и Минфином проблемах.
По словам специалиста, на падении рубля сказался отток доллара из России и нежелание крупных экспортеров ввозить в страну валюту. А попытка заставить экспортеров продавать валюту не привела к долгосрочным результатам.
Экономист подчеркнул, что текущая отметка уже негативно сказывается на экономике, разгоняя инфляцию и создавая проблемы с покупкой оборудования из-за курсовой разницы.
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«Недавно Центробанк допустил некоторые ошибки по платежному балансу, то есть приток валюты фактически оказался меньше, чем было указано в данных регулятора. Такая корректировка в будущем может отразиться на курсе. Также здесь могли подключиться спекулянты, которые увидели ошибки ЦБ, и, видимо, начали играть против рубля на фоне всех проблем. Поэтому рубль может пойти и к отметки 100 рублей за доллар, а ЦБ может начать принимать меры в виде каких-то периодических валютных интервенций», — отметил собеседник.
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Екатерина Шмакова