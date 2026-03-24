Экономист раскрыл, когда россияне почувствуют снижение цен
Замедление инфляции станет ощутимым для россиян только при более значительном укреплении рубля. Об этом заявил экономист Василий Колташов в беседе с «Татар-информом».
По его словам, которые приводит агентство, если курс доллара опустится до 50 рублей, люди почувствуют, что цены действительно начинают снижаться. Особенно это коснется стоимости импортной продукции — например, фруктов и промышленных товаров.
При этом, как отметил эксперт, достижение такого уровня курса рубля зависит не только от экономических факторов, но и от политических решений.
На сегодня Банк России установил курс доллара на уровне 81,9 рубля, евро — 94,73 рубля.
