Стало известно, когда в многоквартирных домах отключат отопление

Отопление отключат при температуре выше 8 градусов 5 дней подряд

Отопление в многоквартирных домах отключают после того, как среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов более пяти дней подряд.



Об этом в беседе с «Татар-информом» сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, решение принимается с учетом погодного прогноза и особенностей конкретной территории, чтобы избежать ситуации, когда тепло приходится возвращать уже через несколько дней.

Бондарь также отметил, что отключение отопления проходит поэтапно. Сначала его прекращают подавать на промышленные объекты, затем — в многоквартирные дома, а в последнюю очередь — в социальные учреждения.

