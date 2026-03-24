Стало известно, когда в многоквартирных домах отключат отопление
Отопление в многоквартирных домах отключают после того, как среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов более пяти дней подряд.
Об этом в беседе с «Татар-информом» сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, решение принимается с учетом погодного прогноза и особенностей конкретной территории, чтобы избежать ситуации, когда тепло приходится возвращать уже через несколько дней.
Бондарь также отметил, что отключение отопления проходит поэтапно. Сначала его прекращают подавать на промышленные объекты, затем — в многоквартирные дома, а в последнюю очередь — в социальные учреждения.
Ранее россиян предупредили о квитанциях со старой датой оплаты ЖКХ за март.
