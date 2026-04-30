Автоэксперт назвал вещи, которые необходимо взять в машину при выезде на природу

30 апреля 2026, 17:42

Автоэксперт Попов: Лопату, трос и лебедку нужно взять в машину на природу

При выезде на природу на майские праздники в багажник автомобиля стоит взять с собой лопату, трос и лебедку, чтобы в случае форс-мажор не испортил отдых. Такой совет дал автомобильный эксперт Дмитрий Попов.





В разговоре с RT, он предупредил, что сейчас в лесу сейчас мокро и проезд может быть затруднен даже на грунтовой дороге. Там можно забуксовать и самостоятельно не выбраться. В этом случае он посоветовал выбрать крепкое дерево, обмотать вокруг него трос, зацепить лебедку и попытаться выехать с помощью этого. Также можно использовать пластины противоскольжения.





«Лучше выбирать металлические с шипами, которые подкладываем под колёса, если забуксовали. Также стоит взять с собой небольшую канистру с бензином, канистру с технической водой и мусорные пакеты», — заключил Попов.