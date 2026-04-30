Многодетным не отменят выплаты при небольшом росте дохода

30 апреля 2026, 19:10

С 22 мая многодетные семьи, которые получают единое пособие, смогут сохранить выплату на следующий год. Это работает, даже если их среднедушевой доход немного превысит прожиточный минимум — но не более чем на десять процентов.