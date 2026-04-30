Многодетным не отменят выплаты при небольшом росте дохода
С 22 мая многодетные семьи, которые получают единое пособие, смогут сохранить выплату на следующий год. Это работает, даже если их среднедушевой доход немного превысит прожиточный минимум — но не более чем на десять процентов.
Как пояснила «Татар-информу» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, стандартный подход предполагает назначение пособия в 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума в зависимости от того, насколько эта мера позволяет довести доход семьи до нуждающегося уровня. В случае же с незначительным превышением — около десяти процентов — семьям автоматически установят выплату в размере 50% от регионального прожиточного минимума, который составляет 16 098 рублей.
Кроме того, отказы, вынесенные с 1 января 2026 года из-за небольшого превышения дохода, пересмотрят автоматически. Подавать новое заявление не понадобится — результат появится в личном кабинете на «Госуслугах».
Ранее сообщалось, что в Подмосковье многодетные семьи смогут получить 300 тысяч рублей.
