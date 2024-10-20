Экономист раскрыл подоплеку предстоящей индексации пенсий

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Индексация пенсий с 1 января сразу на 7,3% положительно скажется на пенсионерах, которые сразу начнут получать повышенные выплаты, но, одновременно с этим, может ускорить инфляцию. Об этом заявил доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Александр Арский в беседе с агентством «Прайм».
Он отметил, чо изначально планировалось провести двойную индексацию – с февраля и с апреля, но от этой идеи временно отказались. Вместо этого пенсии проиндексируют 1 января и сразу на 7,3%, что покроет официальный уровень инфляции.
С одной стороны, такое решение будет хорошо для пенсионеров, которые сразу же получат повышенную выплту. Однако такая индексация создаст лишнюю нагрузку на бюджет. Но государство, по словам Арского, с этим справится.
С другой стороны, последствием такого шага может стать повышение цен в ожидании повышенного спроса на товары и медикаменты. Эксперт уверен, что розничные торговые сети точно постараются получить максимальный заработок в этот момент.
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С одной стороны, такое решение будет хорошо для пенсионеров, которые сразу же получат повышенную выплту. Однако такая индексация создаст лишнюю нагрузку на бюджет. Но государство, по словам Арского, с этим справится.
С другой стороны, последствием такого шага может стать повышение цен в ожидании повышенного спроса на товары и медикаменты. Эксперт уверен, что розничные торговые сети точно постараются получить максимальный заработок в этот момент.
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Анастасия Чинкова