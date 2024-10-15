Повышение пенсий в 2025 году: что известно

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С 1 января 2025 года в России увеличат страховые пенсии на 7,3%. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее слова передает «Лента.ру».
«С 1 января 2025 года страховые пенсии увеличатся на 7,3 процента, причем для всех получателей страховых пенсий, как работающих, так и неработающих. Так, более семи миллионов работающих пенсионеров получат индексацию», — рассказала Бессараб.
Она уточнила, что также государство выполнит ряд социальных гарантий, принятых в прошлую весеннюю сессию Госдумы. Таким образом, для инвалидов I группы и лиц старше 80 лет предусмотрена компенсационная выплата в размере 1200 рублей. Эти выплаты будут индексироваться в составе пенсии получателя с начала 2026 года.
При этом Бессараб добавила, что с 1 апреля социальные пенсии будут повышены на 14,73%.
Напомним, ранее депутат заявляла, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров со следующего года два раза в год в феврале и апреле.
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Элина Позднякова