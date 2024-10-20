Россиянам рассказали о способе увеличения пенсии

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Россияне могут самостоятельно увеличить размер пенсии. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов в беседе с порталом Peterburg2.
Так, россияне, достигшие пенсионного возраста, могут продолжить трудовую деятельность. За каждый дополнительный год работы предусматриваются премиальные коэффициаенты. Если человек будет работать ещё пять лет, то фиксированная выплата увеличится на 36%, а сумма пенсионных баллов вырастет на 45%.
При этом Власов добавил, что итоговая сумма пенсионных выплат индивидуальна, и зависит от стажа трудовой деятельности и личных решений каждого россиянина.
В России пенсия делится на фиксированную и страховую. Размер первой каждый год определяет государства, а вторая зависит от трудового стажа, и рассяитвается с учётом накопленных баллов.
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При этом Власов добавил, что итоговая сумма пенсионных выплат индивидуальна, и зависит от стажа трудовой деятельности и личных решений каждого россиянина.
В России пенсия делится на фиксированную и страховую. Размер первой каждый год определяет государства, а вторая зависит от трудового стажа, и рассяитвается с учётом накопленных баллов.
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Анастасия Чинкова