В ноябре трем категориям россиян пообещали повышенную пенсию

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С 1 ноября 2024 года в России увеличатся пенсии для трёх категорий граждан: лиц, достигших 80 лет, работников угольной промышленности и членов летных экипажей.
Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Ранее сообщалось, что в России отмечается сокращение предложения красной икры на фоне значительного снижения вылова горбуши. Объемы добычи сократились в три раза, что привело к росту цен и снижению спроса на этот деликатес.
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«Граждане, отметившие 80-летие в октябре, в ноябре начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — вместо текущих 8 134,88 рубля.Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что с января 2025 года страховые пенсии для пожилых россиян будут проиндексированы на 7,3% .
Кроме того, пенсии будут увеличены для работников летных экипажей и угольной отрасли», — пояснил Сафонов в интервью «Москва 24».
Ранее сообщалось, что в России отмечается сокращение предложения красной икры на фоне значительного снижения вылова горбуши. Объемы добычи сократились в три раза, что привело к росту цен и снижению спроса на этот деликатес.
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Елена Перлова