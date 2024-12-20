Экономист рассказал, что будет с ценами на недвижимость

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Рынок недвижимости в крупных городах будет остывать, а особенно в Москве. Об этом заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. По его словам, в России чуть не сложилась ситуация, как на Западе, когда дорогое жилье остановило экономический рост.
«Остужение рынка происходит после того, как он бешено перегревался в последние годы. Застройщики невероятно радовались тому, что цены растут хотя бы на 20% за год. При этом люди понимали, что накопить на жилье они не могут. Механизм покупки жилья не предполагал сбережений, он предполагал, что надо занять где-то денег, например, взять кредит ипотечный в условиях бешеного роста цен на недвижимость», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты стали самой популярной страной среди россиян для покупки зарубежной недвижимости. Как сообщил «Известиям» генеральный директор агентства недвижимости Metropolitan Capital Real Estate Евгений Рацкевич, бюджет на покупку жилья колеблется от 200 до 300 тысяч долларов среди врачей, фрилансеров и бизнесменов, и до 350 тысяч долларов среди инвесторов.
«Самый состоятельный тип российских покупателей — владельцы крупного бизнеса. Их в недвижимости интересует не столько доход, сколько эстетическая ценность. Покупки могут составлять до $75 млн», — говорится в материале.Читайте также:
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