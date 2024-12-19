В Подмосковье перечислили самые необычные вакансии года

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В Московской области на сегодняшний день доступно более 75 тыс. вакансий. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья. Там перечислили самые необычные предложения на рынке труда.
«В нашем регионе доступно свыше 75 тыс. вакансий и перспективных предложений от работодателей. Среди редких и необычных – конфетчик, виварщик, хроматографист, рамповщик и концертмейстер. Жители региона, находящиеся в поиске работы, могут воспользоваться современным инструментом для её подбора – порталом «Работа в России». Помощь с подбором профессии можно получить и в кадровом центре Подмосковья», – рассказала вице-губернатор области Людмила Болатаева.Как уточнили в подмосковном Минсоцразвития, в уходящем году центр занятости оказал жителям региона более 95 тыс. услуг. Свыше 25 тыс. человек прошли профориентационное тестирование, чтобы подобрать будущую профессию. 4,5 тыс. жителей прошли переподготовку или получили дополнительное образование по востребованным профессиям.
Найти список вакансий можно на портале.
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