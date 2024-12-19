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В Подмосковье перечислили самые необычные вакансии года

Фото: iStock / artisteer

Фото: iStock / artisteer

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В Московской области на сегодняшний день доступно более 75 тыс. вакансий. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья. Там перечислили самые необычные предложения на рынке труда.
«В нашем регионе доступно свыше 75 тыс. вакансий и перспективных предложений от работодателей. Среди редких и необычных – конфетчик, виварщик, хроматографист, рамповщик и концертмейстер. Жители региона, находящиеся в поиске работы, могут воспользоваться современным инструментом для её подбора – порталом «Работа в России». Помощь с подбором профессии можно получить и в кадровом центре Подмосковья», – рассказала вице-губернатор области Людмила Болатаева.
Как уточнили в подмосковном Минсоцразвития, в уходящем году центр занятости оказал жителям региона более 95 тыс. услуг. Свыше 25 тыс. человек прошли профориентационное тестирование, чтобы подобрать будущую профессию. 4,5 тыс. жителей прошли переподготовку или получили дополнительное образование по востребованным профессиям.



Найти список вакансий можно на портале.

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#экономика
Путин ответил на вопрос о ключевой ставке
Путин: Набиуллина сама не знает, какая завтра будет ключевая ставка
19 декабря 2024, 16:10

Владимир Путин и Эльвира Набиуллина (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина не говорила ему, какое будет принято решение по ключевой ставке на совете директоров 20 декабря.
Ранее стало известно, что совет директоров Центрального банка на заседании 20 декабря может увеличить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, сообщает ТАСС, ссылаясь на мнение экспертов. По их оценкам, ключевая ставка может достичь уровня от 23% до 25% годовых.

«Она (Набиуллина) мне не говорит, какая будет ставка. Она сама, наверное, этого пока не знает, потому что этот вопрос обсуждается на совете директоров, а окончательное решение принимается в ходе дискуссии», — сказал Путин на Прямой линии.

Он также выразил надежду на то, что решение о ключевой ставке будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня.

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Экономист Ракша оценил прогноз Путина по росту экономики в 2025 году

Владимир Путин назвал причину роста цен в России: «Предложение не успевает за спросом»
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#сергей миронов
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Экономист Ракша оценил прогноз Путина по росту экономики в 2025 году
Экономист Ракша назвал прогноз Путина по росту экономики на 2025 сбалансированным
19 декабря 2024, 12:59

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин в рамках Прямой линии заявил, что в России с экономикой все в порядке. Он сказал, что за два последних года рост экономики в России составил порядка 8%.
«Развиваемся несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас», — сообщил Путин.

Экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша в беседе с «Радио 1» оценил экономические прогнозы на следующий год и объяснил, от чего они зависят.

«В других странах рост экономики ниже. На следующий год прогнозируется в районе 2% — 2,5% — этот прогноз более или менее сбывается. В прошлом году и в этом мы шли с небольшим опережением этого прогноза», — прокомментировал он.

По словам экономиста, прогноз достаточно сбалансированный: не особо оптимистичный и не особо пессимистичный.

«Долго держать высокие темпы роста сложно. Это возможно, но нужно чтобы они на чем-то базировались. Как правило, это либо бюджетные, либо частые инвестиции. С бюджетными инвестициями все понятно — они заложены в законе в бюджете, а с частными — непонятно. Их пытаются активизировать, но пока не очень получается, поэтому темпы роста будут зависеть от того, что будет с частными инвестициями», — объяснил Ракша.

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Владимир Путин назвал причину рост цен в России: «Предложение не успевает за спросом»
19 декабря 2024, 12:43

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин объяснил рост цен в стране тем, что предложение не успевает за спросом.
Во время Прямой линии российский лидер обратил внимание, что урожай, мировые цены и санкции тоже влияют на рот цен в Российской Федерации.

«Это вещь неприятная и плохая. Но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, мы с этим тоже справимся», — подобным образом президент России охарактеризовал рост цен в стране.

Владимир Путин подчеркнул, что в России потребление мяса составляет 80 килограмм на человека, а в мире — 42 килограмм. При этом страна полностью обеспечивает себя данным продуктом.

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

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#прямая линия
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«Все нормально»: Путин оценил рост экономики в России
Путин: рост экономики в России составил около 8% за два года
19 декабря 2024, 12:32

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин в рамках Прямой линии заявил, что в России с экономикой все в порядке.
По словам российского лидера, ситуация с экономикой в стране обстоит нормально.

«Развиваемся несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас. В этом году рост экономики составит 3,9%, а может быть и 4%», — рассказал Путин.

В 2023 году российская экономика выросла на 3,6%. Таким образом, по его словам, за два последних года рост экономики в России составил порядка 8%. Тем временем в США этот показатель — 6%, в ЕС — 1%, а в ведущей экономике еврозоны, в Германии – 0%.

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

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#прямая линия
#путин
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Российские ритейлеры обвинили маркетплейсы в завышении цен
РБК: ритейлеры призвали обязать маркетплейсы раскрывать схемы образования цен
19 декабря 2024, 10:36

Фото: iStock/Tevarak

Крупные розничные объединения обвинили маркетплейсы в завышении цен на продаваемую продукцию и призвали российские власти обязать интернет-площадки раскрывать алгоритмы ценообразования. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письма премьер-министра Михаила Мишустина и замглавы администрации президента Максима Орешкина.
Отмечается, что с требованием к властям обратились Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, Ассоциация прямых продаж, Ассоциация анимационного кино, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, Ассоциация предприятий индустрии детских товаров и Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд».

Указанные организации убеждены, что маркетплейсы заинтересованы в первую очередь в продвижении собственных торговых марок, что дискриминирует участников традиционной розницы. Такие интернет-площадки, по их мнению, необоснованно завышают цены на товары и способствуют распространению контрафакта. Также маркетплейсы зачастую нарушают права на интеллектуальную собственность в карточках товаров.

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#площадки
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В Подмосковье запустили производство редукторов для электропоездов «Иволга»
18 декабря 2024, 16:47

Фото: пресс-служба ДМЗ

На Демиховском машиностроительном заводе, входящем в группу «Трансмашхолдинг», запустили серийное производство отечественных редукторов для электропоездов «Иволга 4.0». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Инвестпроект получил льготный займ Фонда развития промышленности. ДМЗ стал первым в России заводом, выпускающим редукторы для моторвагонного подвижного состава. Почти все комплектующие редуктора – отечественного производства. Первая серийная партия уже поставлена заказчику.
«Инвестиции в проект Демиховского машиностроительного завода по модернизации производственных участков составляют 1,8 млрд рублей. Из них 1,45 млрд предоставил Фонд развития промышленности России в виде льготного займа. Сейчас суммарная мощность нового производства превышает 600 редукторов для «Иволги 4.0» в год», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Срок эксплуатации редуктора – 40 лет. Как отметили в министерстве, запуск производства этого механизма на ДМЗ позволит снизить риски, связанные с поставками ключевых компонентов зарубежного производства, укрепить технологический суверенитет страны.
«Мы реализовали стратегически важный для железнодорожного машиностроения проект – выпуск полностью отечественных редукторов для «Иволги». Мы не только закупили оборудование, но и модернизировали цеха, создали комфортные условия труда для специалистов, которые будут задействованы на новом производстве», – сказал гендиректор ОАО «ДМЗ» Владимир Чекалин.
Ранее завод уже получал поддержку ФРП по программе «Лизинговые проекты» на 273 млн рублей. Тогда это позволило предприятию модернизировать производство колёсных пар и рамы моторной тележки для электропоездов.

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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#поезда
#электрички
#завод
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Строительство фермерского рынка в Егорьевске завершат в I квартале 2025 года
18 декабря 2024, 15:31

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фермерский рынок площадью около 4 тысяч квадратных метров возводят в городском округе Егорьевск, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 86%. Сдать рынок в эксплуатацию должны в первом квартале будущего года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Здание фермерского рынка будет оборудовано торговыми помещениями с витринами и стендами для размещения продукции. Предусмотрен также административно-бытовой блок. На прилегающей территории будет обустроена парковка на 89 автомобилей, в том числе — для маломобильных людей», — говорится в сообщении.
Общий объём инвестиций в проект оценивается в 180 миллионов рублей. Отмечается также, что благодаря фермерскому рынку в округе будет создано дополнительно 40 рабочих мест.

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#рынок
#егорьевск
#строительство
#рабочие места
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Подмосковная компания увеличила производство пробирок для взятия крови на 70%
18 декабря 2024, 11:19

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Эйлитон» запустила на своей площадке в ОЭЗ «Дубна» четвёртую высокотехнологичную автоматизированную линию по производству вакуумных пробирок для взятия венозной крови. Об сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в расширение производства компании превысили 60 млн рублей. Мощность новой производственной линии составляет порядка 5 млн пробирок в месяц. А общие мощности предприятия выросли до 12 млн пробирок. Таким образом, объём выпуска продукции предприятия вырос почти на 70%», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Эйлитон», входящий в Группу компаний «Церебрум-Юнимед», – первопроходец в производстве отечественных вакуумных пробирок под торговой маркой UNIVAC.

Со времени запуска производства в 2015 году продукцию предприятия ежедневно используют в работе более 3 тыс. медучреждений по всей стране. Номенклатура изделий включает около 500 видов пробирок для выполнения разных видов анализов в лечебных учреждениях.

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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Нацбанк Украины установил новый исторический максимум курса доллара к гривне
18 декабря 2024, 08:47

Фото: istockphoto/reflection_art

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс американского доллара к гривне до рекордного уровня 41,82 гривны за доллар, согласно официальным данным, опубликованным на сайте регулятора, пишет РИА Новости.
На прошлой неделе курс составлял 41,66 гривны за доллар. По информации издания «Страна.ua», эксперты банковского сектора прогнозируют, что в ближайшее время доллар может превысить отметку в 42 гривны.

«Уже никто не сомневается в том, что Нацбанк завершит год на уровне 42,10 гривны за доллар — этот курс заложен в госбюджет на 2024 год, что делает позицию регулятора более устойчивой к критике», — заявил директор казначейства одного из крупных украинских банков.

Некоторые аналитики также допускают возможность выхода межбанковского рынка на уровень 42,20-42,30 гривны за доллар при текущем темпе девальвации национальной валюты.

Собеседник издания отметил, что украинское правительство стремится к увеличению поступлений в гривне от международных партнеров для покрытия социальных выплат и других обязательств до конца года. В этом контексте Национальный банк Украины будет оказывать поддержку правительству, уверен банкир.

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#доллар
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