Минфин после критики Путина анонсировал исключение лимитов из семейной ипотеки

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Минфин после критики президента России Владимира Путина объявил о подготовке изменений по семейной ипотеке для исключения механизма лимитов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ходе прямой линии глава государства назвал безобразием ситуацию с введением лимитов на семейную ипотеку и поручил правительству обеспечить объём субсидий, необходимых для программ льготного кредитования.
При этом в ведомстве подчеркнули, что в декабре уже удалось решить вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках. Теперь все банки выдают кредиты в рамках общего объёма средств по программе, выдача ни в одном из банков не остановилась.
Также из сообщения Минфина следует, что лимиты являются технической величиной, определяющей объём кредитов, которые выдаются банками в рамках льготной программы. Основной целью данного механизма является прогнозирование расходов бюджета.
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При этом в ведомстве подчеркнули, что в декабре уже удалось решить вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках. Теперь все банки выдают кредиты в рамках общего объёма средств по программе, выдача ни в одном из банков не остановилась.
Также из сообщения Минфина следует, что лимиты являются технической величиной, определяющей объём кредитов, которые выдаются банками в рамках льготной программы. Основной целью данного механизма является прогнозирование расходов бюджета.
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Анастасия Чинкова