Экономист рассказал, как «эффект латте» разрушает копилку россиян

14 октября 2026, 15:04

Экономист Щербаченко: мелкие ежедневные траты не дают копить деньги

Фото: istockphoto/takasuu

Мелкие ежедневные траты незаметно истощают бюджет и препятствуют накоплениям. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, ситуация, когда при отсутствии крупных покупок баланс карты стремительно уменьшается, знакома многим.