Экономист рассказал, как «эффект латте» разрушает копилку россиян
Мелкие ежедневные траты незаметно истощают бюджет и препятствуют накоплениям. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, ситуация, когда при отсутствии крупных покупок баланс карты стремительно уменьшается, знакома многим.
Как пояснил эксперт, в финансовой психологии это явление называется «эффектом латте», пишет NEWS.ru. Его суть заключается в том, что ежедневные незначительные расходы в годовом выражении складываются в огромные суммы, мешая откладывать средства.
Для восстановления контроля над бюджетом Щербаченко рекомендовал провести аудит подписок и отключить все сервисы, которыми граждане не пользуются регулярно. Кроме того, он советует внедрить правило «24 часов»: перед покупкой любой вещи дать себе сутки на размышление. За это время эмоции утихнут, и станет понятно, действительно ли покупка необходима.
Дополнительно эксперт рекомендовал настроить в банковском приложении функцию «копилки» для автоматического перевода сдачи с каждой транзакции на сберегательный счет. По его словам, это позволит не замечать мелкие расходы, но уже через полгода на балансе накопится внушительная сумма.
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