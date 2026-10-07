Экономист объяснила, как получить несколько окладов при увольнении

07 октября 2026, 07:24

Экономист Леонова: сотрудник может получить несколько окладов при увольнении

Фото: iStock/scyther5

Доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова рассказала, что сотрудник вправе обсудить с работодателем компенсацию в размере нескольких окладов при уходе из компании. Такое условие стороны могут зафиксировать отдельно, даже если его нет в трудовом договоре.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснила, что при прекращении трудовых отношений работодатель обязан рассчитаться за отработанные дни, компенсировать неиспользованный отпуск и перечислить положенные премии с надбавками. Право на эти выплаты должно возникнуть до последнего рабочего дня.



При сокращении или ликвидации компании закон предусматривает выходное пособие в размере среднего месячного дохода. При соблюдении необходимых условий работник может получать деньги и во время поиска новой работы — за второй месяц, а иногда и за третий.



Увольнение по собственному желанию не предполагает обязательной компенсации. Однако сотрудник и работодатель вправе оформить расторжение договора по соглашению сторон и указать в нём выплату любого согласованного размера.





«Если компенсация не прописана в трудовом, коллективном договоре или допсоглашении, компания не обязана её перечислять. Но стороны могут согласовать выходное пособие и закрепить это письменно», — отметила Леонова.