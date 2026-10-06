Экономист предрек подорожание одного драгметалла до конца года

06 октября 2026, 14:53

Экономист Астафьев: цена золота может вырасти до $5,2 тыс. за тройскую унцию

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Цены на драгоценные металлы в ближайшие месяцы могут демонстрировать разнонаправленную динамику и сохранять высокую волатильность. Золото продолжит получать поддержку за счет защитного спроса и покупок со стороны центральных банков, тогда как котировки серебра будут в большей степени зависеть от состояния мировой промышленности. Об этом 5 октября рассказал предприниматель Денис Астафьев.





По оценке эксперта, рост стоимости золота будут ограничивать высокие реальные процентные ставки, пишут «Известия». Базовый прогноз до конца года предполагает цену в диапазоне $4,3-4,9 тыс. за тройскую унцию.



При ослаблении американского доллара, снижении реальной доходности гособлигаций США и сохранении геополитической напряженности золото может подорожать до $5-5,2 тыс. за унцию. При неблагоприятном сценарии, который включает укрепление доллара, жесткую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы США и отток средств из золотых фондов, котировки могут скорректироваться до $3,9-4,2 тыс.



Для серебра базовым диапазоном Астафьев назвал $55-70 за унцию. При сохранении высокого спроса со стороны электронной и солнечной энергетики цена металла может вырасти до $75-80. Вместе с тем ухудшение ожиданий относительно мировой экономики способно усилить давление на котировки. В негативном сценарии серебро может подешеветь до $45-50 за унцию.





«Серебро отличается от золота более сильной зависимостью от промышленного потребления, поэтому при замедлении промышленности оно может снижаться быстрее драгоценного металла, который выполняет преимущественно защитную функцию», — отметил спикер.