Экономист оценил реальный заработок от подработки

07 октября 2026, 08:01

Экономист Шедько: при подработке на 30 тыс. руб. реальный доход составит 23 тыс.

Фото: iStock/Natalya Maisheva

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько подсчитал, что из дополнительного дохода в 30 тысяч рублей на руках может остаться 23,2 тысячи. Часть суммы уйдет на налоги, комиссию сервиса и траты, связанные с работой.