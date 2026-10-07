Экономист оценил реальный заработок от подработки
Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько подсчитал, что из дополнительного дохода в 30 тысяч рублей на руках может остаться 23,2 тысячи. Часть суммы уйдет на налоги, комиссию сервиса и траты, связанные с работой.
В беседе с «Газетой.Ru» экономист пояснил, что для расчета взял налог в 6%, комиссию платформы на уровне 10% и ежемесячные расходы в размере двух тысяч рублей. В эту сумму входят поездки, мобильная связь, питание вне дома, рабочая одежда и техника.
При заработке в 50 тысяч рублей чистый доход составит около 40 тысяч, при 70 тысячах — 56,8 тысячи рублей. Итог зависит от выбранного налогового режима, условий платформы и характера занятости, отметил Шедько.
Он призвал учитывать лишь те траты, которые возникли из-за новой работы. Если человек и прежде платил за связь, покупал еду или пользовался техникой в том же объеме, относить всю стоимость на подработку нельзя. Покупку формы, специального оборудования или инвентаря эксперт предложил считать начальными вложениями.
При оценке доходности важно включать в расчет время на дорогу и подготовку, подчеркнул экономист. При заявленной оплате 500 рублей за час фактическая ставка может снизиться примерно до 332 рублей, если поездки не оплачивают. Потеря в таком случае достигает 34%.
Подработка ощутимо теряет привлекательность, когда сопутствующие расходы приближаются к 30% заработка, считает Шедько. При этом значение имеют размер дополнительного дохода и стоимость свободного времени человека.
Более выгодными вариантами эксперт назвал удаленную занятость, фриланс и работу недалеко от основного места. Такие форматы помогают сократить траты на транспорт, обеды вне дома и аренду рабочего пространства.
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