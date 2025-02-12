Экономист рассказал, как можно решить проблему с доступным жильем в России

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Проблему с доступным жильем в России можно решать путем внедрения практики лизинга недвижимости. Об этом заявил завкафедрой ипотечного и жилищного кредитования Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Его слова приводит URA.RU.
«Лизинг недвижимости с господдержкой мог бы помочь решить проблему доступного жилья. Семья какое-то время арендует квартиру, а потом выкупает ее, причем, в стоимость засчитываются выплаченные арендные платежи», — пояснил Цыганов.
Он отметил, что такие механизмы в мире существуют, и они должны быть и в России.
При этом Цыганов уверен, что многодетным семьям лучше жить в своих домах и использовать приусадебные участки.
«Вопрос, как и где спланировать в условиях даже крупных городов появление особых районов с таунхаусами, с индивидуальным жилищным строительством», — говорит Цыганов.
По его словам, такое жилье можно было бы сдавать семьям в социальную аренду.
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