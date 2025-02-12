Экономист рассказал, как можно решить проблему с доступным жильем в России

По итогам января 2025 года объем предложения в массовых новостройках Москвы сократился на 8,5% за месяц, а средняя цена 1 кв.м. выросла на 5% за год — до 338 790 рублей. К соответствующим выводам пришли аналитики компании «Метриум». В январе этого года среди новостроек массового сегмента были выставлены 17 тысяч квартир и 1,6 тысяч апартаментов в 98 проектах.