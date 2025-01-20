Брокер рассказал о льготной ипотеке для чиновников

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Программа льготной ипотеки для чиновников направлена на привлечение молодежи на государственную службу. Об этом заявил ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, программа предлагает ставку под 12% и компенсацию стоимости самого жилья.
«Так как по факту такая ипотека не так сильно накладна для бюджета, здесь решается и политический аспект, поэтому решено было ее продлить. Не удивлюсь, что могут быть изменения в сторону улучшения. Если будет виден эффект в привлечении молодых кадров, специалистов, то могут, например, и снизить ставку в целом, и повысить уровень компенсации. Такое тоже возможно», — приводит Pravda.Ru слова специалиста.Вместе с тем топ-брокер и юрист Алена Мордас рассказала, как правильно составлять письменную претензию застройщику, который нарушил условия договора. В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт пояснила, что такой документ должен обязательно содержать конкретное требование, четкие сроки исполнения и правовые основания.
«В тексте обязательно отметьте: номер и дату договора, конкретную статью или закон, который нарушен, и обстоятельства нарушения. Четко сформулируйте свои требования — будь то неустойка, ремонт или устранение недостатков. Если речь о денежной компенсации, не забудьте указать банковские реквизиты. При требовании неустойки за просрочку сдачи объекта приложите детальный расчет», — рассказала Мордас.Читайте также:
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