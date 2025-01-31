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Подмосковные учителя могут подать заявку на участие в «Социальной ипотеке»

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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В Подмосковье стартовал приём заявок на участие в программе «Социальная ипотека», благодаря которой педагоги могут получить жильё с минимальными затратами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Приём заявок продлится до 31 марта. Направлять их можно через региональный портал госуслуг или по электронной почте soc-ipoteka@kuro-mo.ru.
«В рамках программы регион полностью оплатит стоимость квартиры, а учитель будет платить лишь проценты по кредиту. Программа доступна учителям начальных классов, преподавателям математики, русского языка и литературы, биологии, физики, химии, информатики и ИКТ со стажем работы на территории России не менее пяти лет», –пояснили в ведомстве.


Кроме того, молодые учителя, работающие в образовательных организациях и имеющие педагогический стаж на территории Подмосковья не менее трёх лет, тоже могут стать участниками программы независимо от специальности.

Все условия участия в программе можно найти на сайте регионального Минобразования.

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