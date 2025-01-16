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Объем предложения на рынке новостроек в Старой Москве вырос на 16% за 2024 год. К соответствующим выводам пришло исследование аналитиков компании «Метриум». Совокупный объем к концу года, как отмечается, достиг 23 194 лотов, где 19,5 тысяч — квартиры, а 3,7 тысячи — апартаменты.
«При этом было зарегистрировано 24 911 договоров долевого участия (ДДУ), что на 3% меньше, чем в 2023 году. Минимальный спрос наблюдался в I квартале (5102 ДДУ за квартал). В IV квартале показатель вырос на 20,6% к предыдущему кварталу и составил 6901 ДДУ, что на 19,7% меньше, чем в IV квартале 2023 года», — пишут «Известия», ознакомившиеся с данными аналитиков.Тем временем управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов подчеркнул, что в Новой Москве объем предложения по итогам 2024 года, наоборот, сократился. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что в новостройках Новой Москвы представлено 19,48 тысяч квартир и апартаментов.
«Согласно данным «Метриум», средняя цена квадратного метра в новостройках столицы, включая Новую Москву, составила 534,7 тыс. рублей по итогам декабря 2024 года (+2,4% к ноябрю)», — отмечает издание.Читайте также:
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