Экономист рассказал, как сократить траты на 15-20% во время праздников

Фото: iStock/DragonImages
Планирование бюджета и составление списков поможет сократить траты на развлечения в новогодние праздники на 15-20%. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Также, по его мнению, следует отдавать предпочтение бесплатным городским мероприятиям.
«Перед праздниками стоит составить бюджет и разделить его на категории: подарки, продукты, развлечения. Это поможет контролировать расходы и избежать импульсивных покупок. Таким образом, можно снизить траты в новогодние праздники на 15-20%», — отметил Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru».В то же время эксперт по фэншуй Анастасия Старун рассказала, какие подарки будут неуместными в наступающий год Змеи. В разговоре с «Москвой 24» она подчеркнула, что стоит отказаться от подарков с изображением собак, так как 2025 год люди встречают все еще под правительством Дракона, а он в плохих отношениях с Собакой.
«Что касается управительницы 2025 года – Деревянной Змеи – то она не терпит экономии на себе. Поэтому безделушек в виде подарка точно не оценит. А чтобы выбрать презент правильно, надо задаться вопросом: «Чем одариваемый мог бы похвастать?», — добавила эзотерик.Читайте также:
Каширские школьники окунулись в атмосферу новогоднего праздника советских времён
Парки Московской области подготовили новогодние мероприятия
Названы самые посещаемые катки с искусственным покрытием за декабрь
Данил Пономарев