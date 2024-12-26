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Экономист рассказал, как сократить траты на 15-20% во время праздников

Экономист Щербаченко: планирование поможет сократить траты в праздники на 15-20%
Фото: iStock/DragonImages

Фото: iStock/DragonImages

Планирование бюджета и составление списков поможет сократить траты на развлечения в новогодние праздники на 15-20%. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Также, по его мнению, следует отдавать предпочтение бесплатным городским мероприятиям.
«Перед праздниками стоит составить бюджет и разделить его на категории: подарки, продукты, развлечения. Это поможет контролировать расходы и избежать импульсивных покупок. Таким образом, можно снизить траты в новогодние праздники на 15-20%», — отметил Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время эксперт по фэншуй Анастасия Старун рассказала, какие подарки будут неуместными в наступающий год Змеи. В разговоре с «Москвой 24» она подчеркнула, что стоит отказаться от подарков с изображением собак, так как 2025 год люди встречают все еще под правительством Дракона, а он в плохих отношениях с Собакой.


«Что касается управительницы 2025 года – Деревянной Змеи – то она не терпит экономии на себе. Поэтому безделушек в виде подарка точно не оценит. А чтобы выбрать презент правильно, надо задаться вопросом: «Чем одариваемый мог бы похвастать?», — добавила эзотерик.
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Путин предрек повышение цен на газ в Европе из-за остановки транзита
26 декабря 2024, 21:30

Фото: istockphoto/Chepko

Поскольку Украина остановила транзит российского газа через свою территорию, ценник на него неизбежно вырастет в Европе, заявил президент России Владимир Путин.
«И так-то им там непросто — уже под $500 за тысячу кубов цена на газ выросла, сейчас опять подрастут цены. Но не мы же это провоцируем, это их политика», — произнес глава государства.
Российские власти не раз отмечали, что попытки коллективного Запада сдерживать Россию обязательно отразятся на мировой экономике и жизни миллионов людей.

При этом на Западе продолжают говорить о том, что санкции против России действуют.

Несколько дней назад в Евросоюзе пригрозили Киеву конфликтом, если тот откажется от транзита газа из России.

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#санкции
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Бизнес Подмосковья при поддержке Гарантийного фонда привлёк 15 млрд рублей
26 декабря 2024, 19:24

Фото: iStock / simpson33

Подмосковные предприниматели за 11 месяцев 2024 года привлекли при поддержке Московского областного гарантийного фонда около 15 млрд рублей заёмных средств.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Подмосковный Гарантийный фонд выдал предпринимателям региона 770 поручительств на 7,1 млрд рублей. Полученные гарантии позволили бизнесу привлечь 14,7 млрд заёмных средств. Поддержкой воспользовались 644 субъектов малого и среднего бизнеса», – сказала Зиновьева.
Воспользоваться поддержкой Гарантийного фонда предприниматели могут при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Поддержка позволяет субъектам МСП привлекать заёмные средства для развития бизнеса – приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». О том, как получить поручительство, можно узнать на сайте Московского областного гарантийного фонда.

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#мининвест мо
#заём
#бизнес
#мсп
#мсб
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На земле за 1 рубль в Пушкинском округе запустят производство хлеба
26 декабря 2024, 18:47

Фото: iStock / Say-Cheese

Производство хлебобулочных изделий «Каравай-СВ» создаст современный комплекс для производства, комплектации заказов, хранения, упаковки и отгрузки оптовых партий. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Компания получила под инвестпроект участок в Пушкинском городском округе по региональной программе «Земля за 1 рубль». Объём инвестиций в проект превысит 120 млн рублей.
«Строительство предприятия планируют начать в 2026 году, а выход на полную мощность ожидается в 2027-м. После выхода на полную мощность компания сможет производить 5,5 тонн хлебопродуктов в день. На предприятии создадут около 30 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Итогом реализации инвестпроекта станет выпуск широкого ассортимента продукции из 150 наименований.

Как уточнили в Министерстве имущественных отношений Московской области, на предоставленный участок площадью 4,2 тыс. кв. м. «Каравай-СВ» перенесёт действующее производство с арендуемых площадей.

«Каравай СВ» – ремесленное предприятие, которое сочетает ручной труд и передовые технологии. Компания была основана в 1996 году. На предприятии производят хлебобулочные изделия из натурального сырья.

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#екатерина зиновьева
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#московская область
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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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В ЦБ высказались о развитии российской экономики
ЦБ: снижение потребительских цен остановит развитие экономики России
26 декабря 2024, 18:20

Фото: istockphoto/Larisa Rudenko

Падение потребительского ценника замедлит развитие российской экономики, проинформировал Центробанк в Telegram-канале. Регулятор пояснил, что при подобном сценарии начнется снижение потребительского спроса.
«Люди перестанут покупать товары в надежде на то, что они подешевеют еще сильнее», — добавили в ЦБ.
Как результат, пояснили в регуляторе, отечественный бизнес перестанет производить товары, поскольку продажи не будут покрывать издержки, нерентабельные предприятия закроются.

«Это приведет к дефициту товаров в стране и возникновению черного рынка с еще более высокими ценами», — резюмировали в Центробанке.
Перед этим в Центробанке рассказали, что разгонит инфляцию. Читайте подробности в нашем материале.

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#экономика
#цены
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ЦБ: массовая раздача денег населению только разгонит инфляцию
26 декабря 2024, 18:01

Фото: iStock/ArtemSam

Массовая раздача денег населению только разгонит инфляцию, а не сделает людей богаче. Об этом говорится в ответах Банка России на вопросы, которые опубликованы в официальном Telegram-канале регулятора.
В сообщении привели пример того, что если дать человеку тысячу рублей, то он станет богаче относительно других людей и сможет купить больше товаров. Однако, в масштабах страны такой подход не сработает. Если тысячу рублей раздать всем, то все смогут купить больше товаров, но их в этот момент не прибавится. Таким образом предложение останется прежним при увеличении платежеспособного спроса.

«Результат очевиден — продавцы просто повысят цены. То есть мы сможем купить тоже самое количество товаров, но за большее количество денег. Одним словом, массовая раздача денег не делает людей богачей, а только разгоняет инфляцию», — пояснили в ЦБ.

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#цены
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#цб
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Серпуховский завод увеличит производство лифтов в 2025 году на 50%
26 декабря 2024, 16:22

Фото: пресс-служба СЛЗ

Серпуховский лифтостроительный завод, входящий в ГК «Садовое кольцо», в будущем году рассчитывает увеличить производственные мощности почти на 50%, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В этом году завод выпустил более 2 тыс. лифтов. В 2025-м компания планирует значительно нарастить производственные мощности и за год выпустить свыше 3 тыс. лифтов. Приоритеты – запуск на рынок высокоскоростных моделей со скоростью движения до 6 м/с. Далее предприятие также намерено выйти на ежегодный выпуск 10 тыс. лифтов в год. В дальнейшем годовой объём продукции может быть увеличен до 12 тыс. Это одна из стратегических задач», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По её словам, в этом году компании удалось ещё и вдвое увеличить штат – до 450 человек. Этому помогли работа по привлечению квалифицированных кадров, создание комфортной рабочей среды и развитие института наставничества. Главное достижение уходящего года – завершение формирования завода нового типа, запуск современного станочного парка.

В этом году состоялся успешный ввод в эксплуатацию первой партии «лифтов будущего», разработанных совместно с дизайн-студией Артемия Лебедева. Лифтовое оборудование уже работает в одном из жилых комплексов Краснодара.



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#московская область
#экономика
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#серпухов
#завод
#лифт
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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В Подмосковье за год собрали более 646 тысяч тонн озимых и яровых
26 декабря 2024, 15:48

Фото: istockphoto.com/hopsalka

Свыше 646 тысяч тонн яровых и озимых культур, а также около 360 тысяч тонн картофеля собрали в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.
«В 2024 году на подмосковных полях было собрано более 646 тысяч тонн озимых и яровых культур, из которых 495,5 тыс. тонн зерновых, 118,4 тыс. тонн масличных и 32,6 тыс. тонн зернобобовых. Урожай картофеля составил 360 тысяч тонн», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Подмосковье в этом году собрали 240 тысяч тонн овощей открытого грунта, в основном это свёкла, морковь и капуста. Урожай овощей, выращенных в теплицах, составил более 129 тысяч тонн. Кроме того, в регионе собрали свыше 1,9 тыс. тонн ягод и фруктов. А для животных заготовили 1,6 млн тонн кормов.

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#московская область
#подмосковье
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Сроки сдачи съемных квартир в Москве на долгое время упали с 12 до 8 дней
26 декабря 2024, 11:38

Фото: iStock/fizkes

Сроки сдачи съемных квартир в России на долгое время заметно упали за 2024 год: в Москве — с 12 до 8 дней, в Уфе — с 8 до 4 дней, а в Казани — с 14 до 9 дней. К соответствующим выводам пришли аналитики сервиса «Яндекс.Аренда». При этом, как отмечается, сроки на поиск арендаторов жилья стоимостью до 50 тысяч рублей в Москве снизились до шести дней.
«Цена ― базовый и главный параметр, на который ориентируются арендаторы при поиске съемной квартиры. В период пиковых показателей спроса такая недвижимость может сдаваться даже в течение нескольких часов: например, такое мы наблюдали в «горячий» сезон в этом году ― в августе и сентябре», — объяснил руководитель сервиса Роман Жуков в беседе с «Известиями».
Вместе с тем директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский отметил, что цены на аренду квартир вырастут еще на 10-15% весной 2025 года. В комментарии для «Газеты.Ru» эксперт пояснил, что этому способствует нестабильный рынок ипотеки, вызванный высокой ключевой ставкой Центробанка.
«Мы ожидаем, что рост ставок аренды будет как минимум не ниже официальной инфляции, но, скорее всего, будет заметно опережать ее в течение всего года», — добавил Чернокульский.
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Стало известно, какими автомобилями переполнены склады в России
«Ъ»: запасов китайских автомобилей в России хватит до апреля
26 декабря 2024, 08:56

Фото: iStock/Fahroni

Китайские автопроизводители не предугадали снижение спроса перед Новым годом и забили склады в РФ машинами. Запасов автомобилей хватит до апреля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
Поставщики ожидали большего спроса на автомобили на фоне повышения утильсбора, в результате чего произошло затоваривание складов. Директор «Автостата» Сергей Целиков пояснил, что стоки брендов из Китая на сегодняшний день составляют 200–250 тыс штук. Примечательно, что максимальные запасы в прошлом году составляли 175 тыс штук.

Уточняется, что исправить положение будет непросто — в условиях удорожания кредитов затоваривание не приведет к снижению цен. При этом стоимость новых автомобилей может также вырасти на 10%. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что следующий год будет сложным для российского авторынка.

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