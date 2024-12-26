Экономист рассказал, как сократить траты на 15-20% во время праздников

Сроки сдачи съемных квартир в России на долгое время заметно упали за 2024 год: в Москве — с 12 до 8 дней, в Уфе — с 8 до 4 дней, а в Казани — с 14 до 9 дней. К соответствующим выводам пришли аналитики сервиса «Яндекс.Аренда». При этом, как отмечается, сроки на поиск арендаторов жилья стоимостью до 50 тысяч рублей в Москве снизились до шести дней.