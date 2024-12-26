Названы самые посещаемые катки с искусственным покрытием за декабрь

Фото: Министерство благоустройства Московской области
Министерство благоустройства Московской области предоставило данные о количестве посетителей катков с искусственным льдом за период с 1 по 26 декабря.
Более 280 тысяч человек посетили катки с искусственным покрытием. Самыми популярными из них стали:
В начале зимы в Московской области откроются 39 сезонных катков, из них 8 — новые.
Все катки соответствуют общим требованиям: прокат оборудования, музыкальное сопровождение, праздничное освещение и высококачественный лёд, который обрабатывается специальной техникой. Также предусмотрены тёплые раздевалки для комфорта посетителей. Для обогрева предусмотрены точки продажи горячих напитков и еды.
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- Егорьевск, парк «200 лет Егорьевску» — более 19 тысяч посетителей;
- Истра, площадь Дружбы — более 18 тысяч посетителей;
- Раменское, Центральный парк — более 15,6 тысяч посетителей.
«С 1 декабря в Подмосковье начали открываться катки с искусственным льдом. Мы уделили особое внимание подготовке объектов, проверив их состояние и качество услуг. На открытых катках обеспечены комфорт и безопасность: прокат инвентаря, музыкальное сопровождение и теплые раздевалки», — рассказал зампред Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Фото: Министерство благоустройства Московской области
В начале зимы в Московской области откроются 39 сезонных катков, из них 8 — новые.
Все катки соответствуют общим требованиям: прокат оборудования, музыкальное сопровождение, праздничное освещение и высококачественный лёд, который обрабатывается специальной техникой. Также предусмотрены тёплые раздевалки для комфорта посетителей. Для обогрева предусмотрены точки продажи горячих напитков и еды.
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Дайана Хусинова