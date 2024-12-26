Каширские школьники окунулись в атмосферу новогоднего праздника советских времён

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В Каширском краеведческом музее открылась ретро-выставка «Новогоднее путешествие в СССР». Экспозицию уже осмотрели третьеклассники школы №1 им. Героя Советского Союза А.И. Выборнова, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.