Каширские школьники окунулись в атмосферу новогоднего праздника советских времён

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Каширском краеведческом музее открылась ретро-выставка «Новогоднее путешествие в СССР». Экспозицию уже осмотрели третьеклассники школы №1 им. Героя Советского Союза А.И. Выборнова, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Школьники вместе с ведущей совершили путешествие в прошлое и узнали, как Новый год встречали их папы и мамы, дедушки и бабушки. Ребята познакомились с историей новогодней открытки и ёлочной игрушки, узнали, как появилась традиция дарить в Новый год подарки, какими праздничными блюдами сервировали стол и какие развлечения ожидали детвору. А затем вместе с Дедом Морозом они участвовали в веселой новогодней программе с играми, загадками и песнями», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Выставка «Новогоднее путешествие в СССР» продолжит работу до начала февраля 2025 года.
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