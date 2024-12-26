Парки Московской области подготовили новогодние мероприятия

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В период с 2 по 7 января 2025 года парки Московской области предлагают обширную программу мероприятий и фестивалей для всей области. Гостей ожидают праздничные концерты, народные гуляния, горячий чай и разнообразные новогодние шоу, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
2 января в более чем 75 парках Московской области пройдёт мероприятие «Сказки водят хоровод», на котором гости смогут окунуться в мир русских народных сказок. В этот день планируются дискотека на катке, интерактивная программа с хороводом «12 месяцев», театрализованное представление, парад сказочных героев и познавательный квиз «Из какой сказки я?».
В парке имени Н. Островского в Ступино 2 января в 12 часов дня состоится массовый новогодний забег «На спорте после Оливье». Участники костюмированного спортивного состязания получат памятные медали, яркие фотографии и заряд энергии на весь следующий год. Также в рамках мероприятия пройдёт лотерея с призами.
7 января в рамках общеобластного мероприятия «Рождественские узоры», приуроченного к Рождеству, в более чем 75 парках Подмосковья пройдут выступления рождественских хоров, театрализованные представления «Рождественская сказка» и квест «Лучи рождественской звезды». Кроме того, для взрослых и детей будут организованы семейные посиделки, творческие мастер-классы и рождественские чтения у очага.
Мероприятия проводятся при информационной поддержке Министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).
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В парке имени Н. Островского в Ступино 2 января в 12 часов дня состоится массовый новогодний забег «На спорте после Оливье». Участники костюмированного спортивного состязания получат памятные медали, яркие фотографии и заряд энергии на весь следующий год. Также в рамках мероприятия пройдёт лотерея с призами.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
4 января в более чем 75 парках Московской области пройдёт мероприятие «Территория чудес», которое объединит гостей праздника и позволит им окунуться в мир русских традиций, фольклора и магии народных обрядов. В рамках концерта выступят творческие коллективы городских округов и иллюзионисты. Все желающие смогут пройти квест «Следы невиданных зверей», поучаствовать в анимационной программе «В кругу друзей» и выступить на открытой сцене. Кроме того, посетителей ждут новогодний спектакль, выставка «Причудливое чудо» и дегустация мандаринов.
Каждый год в парке «Сестрорецкий» городского округа Клин проходит фестиваль «Выходи гулять!». 4 января в 12:00 гостей ждут зимние развлечения с аниматорами, эстафеты, а также турниры по надувному хоккею и хоббихорсингу. Все участники получат в подарок праздничные мандарины.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
5 января в парке культуры и отдыха имени В. Талалихина в Подольске начнётся «НеобыЧАЙный фестиваль». В это время для гостей будут выступать народные коллективы и пройдёт ярмарка мастериц. Чай станет главным элементом праздника: все желающие смогут участвовать в мероприятиях, связанных с историей чая, и попробовать ароматный напиток из самовара с различными сладостями.
7 января в рамках общеобластного мероприятия «Рождественские узоры», приуроченного к Рождеству, в более чем 75 парках Подмосковья пройдут выступления рождественских хоров, театрализованные представления «Рождественская сказка» и квест «Лучи рождественской звезды». Кроме того, для взрослых и детей будут организованы семейные посиделки, творческие мастер-классы и рождественские чтения у очага.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Мероприятия проводятся при информационной поддержке Министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).
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Дайана Хусинова