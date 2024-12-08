Экономист рассказал о пиковых ставках по вкладам

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Россиянам следует ждать пиковых ставок по вкладам в конце декабря и начале января 2025 года. Об этом заявил доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов агентству «Прайм».
«Пика ставок по вкладам стоит ждать в конце декабря и январе 2025 года», — рассказал экономист изданию.
По словам Акимова, такое явление связано с ближайшим заседанием Центробанка, где скорее всего будет принято решение об увеличении ключевой ставки на 1-2 процента. В связи с этим поднимется и ставка по вкладам.
Также экономист отметил и то, что декабрь и январь являются традиционными месяцами для скидок. В этот период банки часто вводят новые акции для привлечения вкладчиков.
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