В Индии не приняли решения по единой валюте БРИКС

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В Индии еще не приняли решения по созданию единой валюты БРИКС с целью сокращения использования доллара. Об этом рассказал управляющий Центрального банка страны Шактиканта Дас агентству Bloomberg.
«Валюта БРИКС — это была идея, выдвинутая одним из членов, она обсуждалась, но никакого решения принято не было», — поделился Дас.
Глава индийского ЦБ отметил, что при принятии решения важно иметь в виду географическую разнородность стран. Также по словам Даса, сейчас Индия работает над повышением использования рупии в трансграничных расчетах в рамках политики премьер-министра Нарендры Моди. Было отмечено, что в этом направлении есть трудности из-за отсутствия свободной конвертируемости местной валюты.
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