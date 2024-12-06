Количество «матрасно-подушечных» накоплений россиян упало на 20%

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Аналитики Сбера оценивают снижение «матрасно-подушечных» накоплений россиян за последние полгода на 20%. Об этом сообщил руководитель финансовой организации Герман Греф, передает ТАСС.
По его словам, финансовое поведение граждан РФ за указанный период серьезно изменилось. То, что россияне стали чаще вкладывать деньги, позволит людям зарабатывать, а экономике активнее использовать ресурсы, отметил Греф.
Руководитель финансовой организации подчеркнул, что в текущем году главным ориентиром для россиян стали депозиты. На сегодняшний день между «подушкой и депозитом» разница 29%, заключил Греф.
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