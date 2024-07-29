Экономист рассказала о надбавках к пенсии одной категории россиян

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С 1 января 2025 года для некоторых российских граждан будет введена надбавка к пенсии. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Речь идет о доплате в размере 1200 рублей пенсионерам в возрасте 80 лет и старше и инвалидам первой группы, имеющим право на сиделку. Экономист отметила, что пособие на содержание будут получать все пенсионеры, имеющие на это право, независимо от того, есть у них сиделки или нет.
Кроме того, пенсионеры, достигшие 80 лет и отнесенные к первой группе инвалидности, получат доплату в размере 16269,75 рубля. Размер доплаты ограничен тремя пенсионными коэффициентами и зависит от величины заработной платы и пенсионных баллов за год до выхода на пенсию.
3 июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что решение о заморозке пенсионных накоплений после 2014 года было принято не в спешке, а по ошибке.
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Кроме того, пенсионеры, достигшие 80 лет и отнесенные к первой группе инвалидности, получат доплату в размере 16269,75 рубля. Размер доплаты ограничен тремя пенсионными коэффициентами и зависит от величины заработной платы и пенсионных баллов за год до выхода на пенсию.
3 июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что решение о заморозке пенсионных накоплений после 2014 года было принято не в спешке, а по ошибке.
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Александр Климов