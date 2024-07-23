Госдума приняла закон о создании спецусловий для обучения детей-инвалидов

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В Госдуме во втором и третьем чтениях приняли закон, обязывающий образовательные организации создавать специальные условия для получения образования ученикам с ограниченными возможностями здоровья.
Отмечается, что теперь образовательные учреждения также должны предоставлять таким ученикам специальные учебники, дидактические материалы, переводчики русского жестового языка.
Кроме того, законом предлагается заменить термин «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта». В Госдуме назвали прежний термин некорректным и заведомо ограничивающим возможности детей-инвалидов в успешной социализации.
Также на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи предлагается создать педагогические комиссии для своевременного выявления детей с особенностями развития.
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Кроме того, законом предлагается заменить термин «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта». В Госдуме назвали прежний термин некорректным и заведомо ограничивающим возможности детей-инвалидов в успешной социализации.
Также на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи предлагается создать педагогические комиссии для своевременного выявления детей с особенностями развития.
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Анастасия Чинкова