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В Госдуму внесут законопроект об ограничении переработки при ненормированном графике

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект об ограничении переработки
29 июля 2024, 03:26
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты Государственной Думы от ЛПДР внесут законопроект об ограничении сверхурочных часов при ненормированном графике, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.
Согласно законопроекту, общее количество сверхурочных часов не может превышать 120 часов в год. Работодатели также обязаны вести четкий учет сверхурочной работы и предоставлять дополнительные дни отпуска.

«Одновременно предусмотрено исключение применения данных положений для руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров, а также для заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций, поскольку организовать учет времени их работы в неурочные часы не представляется возможным», – подчеркивается в тексте законопроекта.



Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам «законом президента Владимира Путина».

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Экономист рассказала о надбавках к пенсии одной категории россиян
Иванова-Швец: пенсионеры-инвалиды 1 группы старше 80 лет получат доплату
29 июля 2024, 03:51

Фото: istock / Denis Vostrikov

С 1 января 2025 года для некоторых российских граждан будет введена надбавка к пенсии. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Речь идет о доплате в размере 1200 рублей пенсионерам в возрасте 80 лет и старше и инвалидам первой группы, имеющим право на сиделку. Экономист отметила, что пособие на содержание будут получать все пенсионеры, имеющие на это право, независимо от того, есть у них сиделки или нет.

Кроме того, пенсионеры, достигшие 80 лет и отнесенные к первой группе инвалидности, получат доплату в размере 16269,75 рубля. Размер доплаты ограничен тремя пенсионными коэффициентами и зависит от величины заработной платы и пенсионных баллов за год до выхода на пенсию.

3 июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что решение о заморозке пенсионных накоплений после 2014 года было принято не в спешке, а по ошибке.

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#госдума
#пенсия
#инвалиды
#экономика
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В РФ спрос на новостройки упал на 30%, но цены не снизились
28 июля 2024, 13:02

Фото: istockphoto / vladj55

После завершения программы льготной ипотеки в июле спрос на новостройки в крупных городах страны снизился на 14-30% по сравнению с июнем. Однако это не привело к снижению цен на недвижимость. За месяц цены на первичное жильё выросли на 0,5-0,8%, сообщили в Коммерсанте.
Застройщики стимулируют спрос собственными мерами, но покупатели пока не спешат покупать, занимая выжидательную позицию.

«По данным «ЦИАН.Аналитика», в 18 крупнейших городах России средняя стоимость первичной недвижимости в июле составила 172,1 тыс. рублей за квадратный метр, увеличившись на 0,8% за месяц. В «Этажах» и «Яндекс Недвижимости» оценивают среднюю стоимость недвижимости в России в целом в 133,1 тыс. и 165,2 тыс. рублей за квадратный метр соответственно. На «Авито Недвижимости» отмечают стабильность средних цен на первичном рынке», — поделились в ведомстве.

Наибольший рост средних цен на новостройки за месяц зафиксирован в Краснодаре ( 2,2%), Казани ( 0,5%), Саратове ( 0,3%).

После окончания программы льготной ипотеки в июле спрос на жильё снизился на 14% на «Авито Недвижимости» и на 20% на «ЦИАН.Аналитике».

Однако когда были объявлены условия новой семейной ипотеки, многие покупатели решили не спешить и отложили сделки.

Средние цены на первичном рынке пока стабильны. Если сложности с кредитованием сохранятся до конца года, то скидки на неликвидные объекты могут составить 5-10%.

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Инвестстратег Бахтин объяснил отсутствие угрозы рублю от решения ЦБ
27 июля 2024, 18:13

Фото: iStock/yulenochekk

Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что повышение ключевой ставки ЦБ до 18% окажет нейтральное влияние на курс рубля.
«Повышение ставки на 200 базисных пунктов рассматривалось среди возможных решений ЦБ и неожиданным для рынка не было. Ключевое влияние на курс оказывает экспортно-импортная компонента, а именно динамика экспортных доходов и спроса на инвалюту со стороны импортеров. Локальную поддержку рублю оказывает приближение пика налогового периода», — пояснил в беседе с Газета.ру Бахтин.

Ранее сообщалось, что соотношение российского рубля к юаню Китая не изменилось на ожидаемом решении Центробанка об увеличении ставки до 18%.

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#цб
#рубль
#ключевая ставка
#валюта
#экономика
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Минфин России предупредил страны G20 о системном долговом кризисе в мире
27 июля 2024, 17:50

Фото: istockphoto/alfexe

Замминистра финансов России Иван Чебесков в ходе заседания глав Минфинов и ЦБ стран G20, которое прошло в Бразилии 25-26 июля, заявил об ухудшении ситуации с растущим госдолгом в мире. Российская сторона призвала разработать совместные действия для исключения долгового кризиса.

«Большинство стран, которые испытывают трудности, связанные с задолженностью, имеют низкие и средние доходы. Это не позволяет направлять необходимые ресурсы на развитие, структурные реформы, финансирование важнейших секторов экономики и достижение целей устойчивого развития», — приводятся слова Чебескова на сайте российского Минфина.
Замминистра финансов России отметил необходимость комплексных решений для недопущения системного долгового кризиса.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии этого года оказался максимальным за последние шестнадцать лет.

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На Украине зафиксирована рекордная инфляция за последние 30 лет
#финансирование
#инфляция
#развитие
#рф
#цб
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На Украине зафиксирована рекордная инфляция за последние 30 лет
27 июля 2024, 16:27

Фото: istockphoto/Oleksii Kononenko

Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщил о стремительном росте производственной инфляции в стране с показателем в 14%, что является рекордом за последние 30 лет. При этом в годовом измерении с аналогичным прошлым периодом (к июню 2023 года) промышленная инфляция ускорилась до 26,7%.

«На Украине второй месяц подряд существенно ускоряется производственная инфляция. По данным Государственной службы статистики, цены производителей промышленной продукции за июнь 2024 выросли сразу на 14%. Это рекордный показатель месячной производственной инфляции за почти 30 последних лет», — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Более всего за май-июнь текущего года в стране выросли цены в сферах поставки электроэнергии и газа ( 48,1% в годовом выражении), на фармацевтическую продукцию рост составил 21,7%, на мясо — 15,6%.

Ранее сообщалось, что разрушенная энергетическая система Украины столкнулась с аномальной жарой.

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#цены
#инфляция
#украина
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Американский банк заплатит крупный штраф за нарушение антироссийских санкций
Банк State Street выплатит 7,5 млн долларов за нарушение антироссийских санкций
27 июля 2024, 08:24

Фото: iStock/syahrir maulana

Американский банк и траст State Street выплатит компенсацию в размере 7,5 миллиона долларов за нарушение антироссийских санкций. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минфин США.
Примечательно, что нарушение антироссийских санкций произошло в 2016-2020 годах. Уточняется, что речь идет о редактировании или перевыпуске счетов-фактур для клиентов финансовой организации, на которых распространялось действие антироссийских санкций.

Сумма компенсации объясняется тем, что банк не раскрыл данные о нарушениях на добровольной основе. Указанные нарушения американский Минфин назвал вопиющими.

Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#минфин
#ущерб
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Россиянам анонсировали рост ряда пособий
Депутат Стенякина сообщила о росте пособия по беременности и уходу за ребенком
27 июля 2024, 05:17

Фото: iStock/Pakin Jarerndee

Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина заявила, что в 2025 году размер некоторых пособий увеличится, передает РИА Новости.
Парламентарий сообщила, что некоторые пособия россиянам будут увеличены, и подчеркнула, что речь идет о пособиях по беременности и уходу за ребенком.

«Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет – до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно», – отметила она.

Стенякина добавила, что в 2025 году максимальный размер оплаты одного дня больничного увеличится более чем в два раза – с 2,7 тыс. до 5,7 тысяч рублей.

В мае Совет Федерации одобрил закон о создании реестра должников по алиментам, который может охватить 133 тысячи человек. По словам заместителя министра юстиции РФ Андрея Логинова, риск попасть в список станет мерой, имеющей дополнительные моральные последствия для должников и их «недостойного поведения».

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В Подмосковье заключили 60 соглашений на субсидии при выходе на маркетплейсы
26 июля 2024, 20:30

Фото: iStock / mesh cube

В Московской области 2024 году заключили свыше 60 соглашений на получение субсидии при выходе на маркетплейсы.
Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, подмосковные предприниматели и самозанятые могут получить поддержку по продвижению своей продукции при выходе на электронные торговые площадки, компенсировать до 500 тыс. рублей.
«Предприниматели могут компенсировать до 50% затрат на оплату комиссии маркетплейсов, продвижение товаров и доставку. В прошлом году было заключено свыше 170 соглашений на получение субсидии на 50 млн рублей. В этом году пописано уже более 60 соглашений на сумму свыше 15 млн», – рассказал Брынцалов.
Подать заявку можно по ссылке.

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Подмосковье лидирует по производству джемов, желе и фруктовых паст в ЦФО
26 июля 2024, 19:02

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

За пять месяцев 2024 года объём производства джемов, фруктового желе, фруктовых и ореховых паст вырос в Подмосковье более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 39,6 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают.
«Регион занимает лидирующую позицию в Центральном федеральном округе по производству этой продукции. На долю Подмосковья приходится свыше 23% объёмов производства и второе место в стране. В Московской области изготавливают более 12% продукции, представленной на общероссийском рынке», – уточнили в министерстве.
Там перечислили крупнейшие предприятиями отрасли, производственные мощности которых позволили достичь таких результатов. Это компании «Руконт» в городском округе Дубна, «Империя джемов» в Раменском, «Дарсил» в Люберцах и «Астраханка» в городском округе Балашиха.

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