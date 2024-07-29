В Госдуму внесут законопроект об ограничении переработки при ненормированном графике

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Депутаты Государственной Думы от ЛПДР внесут законопроект об ограничении сверхурочных часов при ненормированном графике, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.
Согласно законопроекту, общее количество сверхурочных часов не может превышать 120 часов в год. Работодатели также обязаны вести четкий учет сверхурочной работы и предоставлять дополнительные дни отпуска.
Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам «законом президента Владимира Путина».
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«Одновременно предусмотрено исключение применения данных положений для руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров, а также для заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций, поскольку организовать учет времени их работы в неурочные часы не представляется возможным», – подчеркивается в тексте законопроекта.
Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам «законом президента Владимира Путина».
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Александр Климов