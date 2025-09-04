Экономист Разуваев предрек подорожание золота из-за падения рубля
Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что ожидается подорожание золота в связи с падением рубля относительно доллара. Ранее стоимость драгоценного металла за несколько дней выросла на 2,4%.
В беседе с «Татар-информ» Разуваев предрек повышение курса доллара до 100 рублей. В связи с этим он и предсказывает подорожание золота, так как они связаны между собой.
«Я думаю, что пока ничего с золотом не будет. Золото – это один из лучших вариантов долгосрочных сбережений. Однако стоит учесть, что золото торгуется за доллары. Я считаю, что доллар должен стоить 100 рублей, и, думаю, что эту отметку увидим. Соответственно золото в рублях очень подорожает», — сказал эксперт.
Разуваев отметил, что увеличение стоимости металла должно произойти и в связи с новостями о планах США пойти на реструктуризацию своего госдолга.