Экономист Разуваев предрек подорожание золота из-за падения рубля

04 сентября 2025, 14:45

Фото: iStock/bodnarchuk

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что ожидается подорожание золота в связи с падением рубля относительно доллара. Ранее стоимость драгоценного металла за несколько дней выросла на 2,4%.





В беседе с «Татар-информ» Разуваев предрек повышение курса доллара до 100 рублей. В связи с этим он и предсказывает подорожание золота, так как они связаны между собой.





«Я думаю, что пока ничего с золотом не будет. Золото – это один из лучших вариантов долгосрочных сбережений. Однако стоит учесть, что золото торгуется за доллары. Я считаю, что доллар должен стоить 100 рублей, и, думаю, что эту отметку увидим. Соответственно золото в рублях очень подорожает», — сказал эксперт.

