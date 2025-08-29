Экономист предрек снижение ключевой ставки ЦБ до 16% осенью
Калташов: ЦБ РФ понизит ключевую ставку с 18% до 16% в сентябре
Центробанк, по мнению экономиста и директора Института нового общества Василия Колташова, снизит ключевую ставку с 18% до 16% по итогам заседания 12 сентября.
По словам Колташова, последующие снижения будут происходить активно, но в ближайшие месяцы ставка вряд ли опустится ниже 12%.
«Я думаю, что руководство ЦБ на ближайшем заседании примет решение о снижении ключевой ставки. Самое малое — на 2 процентных пункта», — сказал экономист.
Ранее, 23 августа, президент Владимир Путин заявил, что высокая ключевая ставка не будет сохраняться вечно, и финансовые власти отреагируют на падение инфляции. Во время встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным тот подчеркнул, что высокая ставка сдерживает инвестиционный спрос и может привести к замедлению роста инвестиций в регионе в 2025 году.