Экономист предрек снижение ключевой ставки ЦБ до 16% осенью

29 августа 2025, 11:49

Калташов: ЦБ РФ понизит ключевую ставку с 18% до 16% в сентябре

Фото: istockphoto/Aleks_G

Центробанк, по мнению экономиста и директора Института нового общества Василия Колташова, снизит ключевую ставку с 18% до 16% по итогам заседания 12 сентября.





По словам Колташова, последующие снижения будут происходить активно, но в ближайшие месяцы ставка вряд ли опустится ниже 12%.





«Я думаю, что руководство ЦБ на ближайшем заседании примет решение о снижении ключевой ставки. Самое малое — на 2 процентных пункта», — сказал экономист.